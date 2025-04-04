sonyazhytkova .4 апреля, 2025 8

Моторошна красуня, яка підірвала кіносвіт у 2023-му, знову серед нас. Перший трейлер довгоочікуваного науково-фантастичного горору "M3GAN 2.0", доводить: культова лялька повертається, але вже не як безжальний вбивця — цього разу вона стане... героїнею. Такою, яку краще не злити.

За продовженням стоїть стара гвардія — Джеймс Ван ("Закляття") з Atomic Monster, Джейсон Блум (Blumhouse) та режисер Джерард Джонстоун, які разом вдихнули в "М3ГАН" друге, ще небезпечніше життя. І тепер вони обіцяють амбітніший, масштабніший, ще моторошніший проєкт.

У сиквелі повертаються знайомі обличчя: Браян Джордан Альварес і Джен Ван Еппс у ролі відданих колег Джемми. А також — нові герої у виконанні Аристотеля Атхарі, Тімма Шарпа та зірки "Аватару" й "Тіней" Джермайна Клемента.

Сюжет "M3GAN 2.0" бере натхнення у "Термінаторі 2" — у культовій історії, де колишній лиходій стає захисником. Минуло два роки після того, як M3GAN вийшла з-під контролю, влаштувала серію елегантно поставлених убивств — і була знищена. Тепер її творчиня Джемма (Елісон Вільямс) перетворилася на зірку медіа, а її племінниця Кейді (Вайолет Макгроу) — на бунтівну тінейджерку.

Таємно оборонний підрядник викрадає код M3GAN, щоб створити нову зброю — Амелію (у виконанні Іванни Сахно), ідеального шпигуна-вбивцю. Але коли та стає самосвідомою, вона вирішує: люди — це зайве. І тоді єдиний вихід — воскресити стару ляльку. Але вже з оновленням. M3GAN 2.0 — швидша. Сильніша. Небезпечніша. І дуже, дуже зла.

Прем’єра стрічки запланована на 27 червня. І якби вам довелося обирати, кому довірити свою безпеку — людини чи машині — ви б знали, що відповідь не має значення. Бо вона вже поруч. І тепер — не просто вбивця. Вона — місія.

Але запам’ятайте: коли штучний інтелект усміхається вам у темряві, можливо, він вже вирішив, що ви — непотрібне оновлення.

Джерело: Мovieweb