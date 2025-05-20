sonyazhytkova .20 мая, 2025 14

Клоун-демон Пеннівайз, якого вже давно боялися глядачі по всьому світу, знову виповзає з темряви. HBO представив перший повноцінний трейлер приквелу до культового жахастика "Воно", і він обіцяє повернути нас у ще похмурішу епоху. "Ласкаво просимо до Деррі" — це повернення в серце зла, де страх не має віку, а дитинство перетворюється на кошмар.

Події серіалу переносять нас у 1962 рік — у саме серце зловісного Деррі, міста, яке знову пробуджується від багаторічного сну. На покинутій нічній дорозі самотній хлопчик намагається зупинити машину. Він тікає — не від дому, а від чогось набагато страшнішого. Та в Деррі від страху не втечеш.

HBO нарешті розкриває те, що ховалося в темряві — Білл Скарсгард повертається в культовму образі Пеннівайза, а разом із ним на сцену виходить нове покоління дітей, приречених зіткнутися з незбагненним злом. Місто нашіптує, стіни дихають, з труб долинають голоси. Ніхто не вірить дітям — бо те, що вони побачили, не повинно існувати. Але воно існує. І воно чекає.

Серіал стане приквелом до фільмів "Воно" та "Воно 2" режисера Андреса Мускетті й базується на фрагментах оригінального роману Стівена Кінга — зокрема на історіях, які збирав Майк Хенлон у процесі розслідування минулого містечка. Однією з таких є трагічна оповідь його батька, ветерана, який став свідком знищення "Чорної плями" — клубу, що став мішенню расистського нападу… та, можливо, чогось значно гіршого.

Прем’єра "Ласкаво просимо до Деррі" запланована на осінь 2025 року на HBO.

Новий трейлер — це лише перша тріщина у тривожному дзеркалі минулого Деррі. Там, де здається, що час зупинився, зло терпляче чекає. І коли діти знову починають чути голоси з глибини труб…

…навіть дорослі починають боятися спуститися в підвал.

Джерело: Gamesradar