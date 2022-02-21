Таня Гончаренко .21 февраля, 2022 7

У дома, где живет популярная голливудская звезда Александра Даддарио был задержан вооруженный мужчина, который что-то выкрикивал об актрисе и отказывался уходить, - сообщает Deadline.

После поступившего звонка в 911 полиция Лос-Анджелеса прибыла на место и обыскала машину преследователя. В процессе обыска, в багажнике автомобиля было найдено заряженное огнестрельное оружие.

Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев. Известно лишь то, что мужчина выкрикивал что-то о Даддарио у её дома и отказывался уходить. На данный момент, незнакомец задержан за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия.

Была ли актриса дома в момент происходящего неизвестно.

Напомним, Александра известна ролями в фильмах "Спасатели Малибу", "Настоящий детектив", "Перси Джексон и похититель молний" и "Разлом Сан-Андреас". Среди недавних работ Даддарио стала одна из главных ролей в сатирическом комедийно-драматическом сериале HBO "Белый лотос", который уже продлен на второй сезон.