Возобновились съемки «Миссии невыполнимой 7»

Анастасия Лях .7 сентября, 2020 6

На фото: Том Круз в роли Итана Ханта

В Норвегии возобновился съемочный процесс седьмой части шпионской франшизы «Миссия невыполнима», который был прерван эпидемией коронавируса. Правда, нашествие вируса застало съемочную команду в Венеции, но туда ребята возвращаться не стали.

Режиссер Кристофер МакКуорри выложил в Инстаграм фото с изображением впечатляющей грандиозной локации — громадной, высоченной эстакады, по которой Том Круз, если верить слухам, должен проехаться на мотоцикле.

Также в Сеть попали снимки папарацци, запечатлевшие репетицию экшен-сцены на крыше поезда с участием Круза и каскадера. Как видим, актеры и съемочная группа работают, строго придерживаясь правил карантинного режима. Конечно, в сцене ближнего боя следовать правилу социального дистанцирования не представляется возможным, но все участники находятся в респираторах.