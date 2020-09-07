Возобновились съемки «Миссии невыполнимой 7»

В Норвегии возобновился съемочный процесс седьмой части шпионской франшизы «Миссия невыполнима», который был прерван эпидемией коронавируса. Правда, нашествие вируса застало съемочную команду в Венеции, но туда ребята возвращаться не стали.
Режиссер Кристофер МакКуорри выложил в Инстаграм фото с изображением впечатляющей грандиозной локации — громадной, высоченной эстакады, по которой Том Круз, если верить слухам, должен проехаться на мотоцикле.
Также в Сеть попали снимки папарацци, запечатлевшие репетицию
Напомним, релиз «Мисси невыполнимой 7» был перенесен