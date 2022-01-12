Таня Гончаренко .12 января, 2022 6

Перезапуск популярного хоррора "Пункт назначения" доверили Джонатану Уоттсу - режиссеру нашумевшего блокбастера "Человек-Паук 3: Нет пути домой", - пишет Comic Book.

Последняя пятая часть "Пункта назначения" была выпущена еще в 2011 году. Теперь, Уоттс будет работать над "Пунктом назначения 6" для стриминга HBO Max.

Напомним, франшиза "Пункт назначения" была весьма успешной и очень популярной, показывая отличные результаты по сборам и просмотрам. Каждая часть начиная с 2000 до 2011 год собирала около 90-150 + млн, при вложенных 20-40 млн дол на эпизод.

Идея всех пяти фильмов заключается в том, что смерть настигнет каждого, кому это суждено, где бы он нибыл и как бы не скрывался. Даже если получилось уйти от неё однажды, она все равно будет действовать согласно своему плану.