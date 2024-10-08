sonyazhytkova .8 октября, 2024 4

Після успіху фільму "Погані хлопці назавжди" Сміт прагне знову співпрацювати з режисером, який допоміг йому запустити франшизу "Погані хлопці" майже 30 років тому.

За даними джерел, Майкл Бей знаходиться на фінальній стадії переговорів щодо режисури екшн-картини для Netflix під назвою "Швидкий та небезпечний", де головну роль виконає Сміт. Хоча дата початку зйомок ще не підтверджена, цей фільм, ймовірно, стане наступним великим проєктом для обох зірок.

Нещодавно стало відомо, що Вілл Сміт покинув трилер "Sugar Bandits", який планувався його наступною роботою. Це викликало чутки про те, що актор обере для себе новий амбітний проєкт.

У центрі сюжету "Швидкий та небезпечний" – чоловік, який прокидається в Тіхуані без пам'яті. Згодом він дізнається, що вів подвійну гру: з одного боку — він кримінальний бос, а з іншого — агент ЦРУ під прикриттям. Сценарій написали Джон Хобер, Еріх Хобер, Кріс Бремнер та Ерік Пірсон.

Проєкт "Швидкий та небезпечний" знаходився в розробці вже деякий час. Після того, як Погані хлопці назавжди зібрали понад 400 мільйонів доларів у світовому прокаті, кілька нових проєктів за участі Сміта отримали новий поштовх. Ця картина відповідає формату великих фільмів, які Netflix прагне поставити на перше місце, а можливість возз'єднати Сміта та Бея стала дуже привабливою для всіх сторін.

Сміт та Бей мають давні зв'язки, починаючи з оригінального фільму Погані хлопці 1995 року, де їх співпраця вивела обох на новий рівень популярності: Сміт став одним із найкасовіших акторів Голлівуду, а Бей здобув репутацію режисера масштабних блокбастерів, зокрема серії "Трансформери". Після спільної роботи над "Погані хлопці 2" у 2003 році, вони залишилися в тісному контакті, розмірковуючи про нову спільну стрічку. Майкл Бей уже працював із Netflix, знявши успішний трилер "Шестеро поза законом" у 2019 році, а його фільм "Швидка" 2022 року став одним із найбільш популярних екшнів на платформі.

Джерело: Deadline