sonyazhytkova .15 апреля, 2025 5

Оскароносна зірка "Закляття" приєдналася до акторського складу шпигунської драми "Billion Dollar Spy", що переносить глядачів у напружену атмосферу Холодної війни. У компанії Рассела Кроу та Гаррі Лоуті акторка втілить дружину радянського інженера, який став найціннішим агентом ЦРУ.

Фільм "Billion Dollar Spy" ("Шпигун на мільярд доларів") від Walden Media, знятий за мотивами книжки лауреата Пулітцерівської премії Девіда Е. Гоффмана, розповість неймовірну, засновану на реальних подіях історію радянського інженера Адольфа Толкачова. У 1980-х він наважився на неможливе — передати американській розвідці тисячі сторінок надсекретної інформації, ризикуючи не лише кар'єрою, а й життям.

Толкачова, якого зіграє Рассел Кроу, не зупинили ані відмови з боку ЦРУ, ані загроза викриття. У ньому палала ідея справжнього патріотизму — здатності сказати "ні" системі, яка зрадила власний народ. Його союзником став агент Том Леніхан у виконанні Гаррі Лоуті. Віра Фарміґа зіграє Наташу — дружину Толкачова, яка опиняється в епіцентрі подій.

Режисує стрічку лауреатка BAFTA Амма Асанте ("Об'єднане королівство"), а сценарій написав оскароносний Стівен Ґеґан ("Трафік", "Сиріана"), адаптуючи попередню версію Бена Оґуста.

"Шпигун на мільярд доларів" обіцяє стати не просто черговою історією про Холодну війну, а емоційним портретом людини, що обрала правду, навіть коли вона коштує всього. І з таким акторським складом — пропустити буде неможливо.

Джерело: Deadline