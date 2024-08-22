sonyazhytkova .22 августа, 2024 1

Легендарний режисер, який змінив обличчя кінематографа, презентував новий трейлер фільму "Мегалополіс", що викликав бурхливі дискусії та обіцяє бути так само захопливим, як і неоднозначним.

Промо-ролик, який можна переглянути вище, розпочинається словами: "Справжній геній часто залишається нерозумілим". Далі на екрані миготять фрагменти негативних рецензій, що, ймовірно, іронічно висміюють критику культових шедеврів Копполи, таких як "Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні" та "Дракула Брема Стокера". Голос за кадром, ймовірно, Лоренса Фішберна, підсумовує: "Цей режисер завжди був на крок попереду свого часу".

Стрічка, прем'єра якої запланована на 27 вересня, занурить глядачів у протистояння між прогресивним архітектором Цезарем (Адам Драйвер) і консервативним мером Френкліном (Джанкарло Еспозіто), батьком його коханої. Вони зійдуться в боротьбі за майбутнє Нью-Йорка, який потребує відбудови після масштабної катастрофи.

Цікаво, що "Мегалополіс" обійшовся у значні $120 мільйонів і був повністю профінансований самим Копполою. Над фільмом режисер працював ще з 1983 року, після того як продав значну частину свого винного бізнесу. У стрічці також зіграла зірка "Гри престолів" Наталі Еммануель.

Джерело: Gamesradar