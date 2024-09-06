sonyazhytkova .6 сентября, 2024 10

Вийшов перший тизер довгоочікуваної екранізації Minecraft, що вражає своїм незвичайним і магічним стилем.

У стрічці "Minecraft: Фільм" Джейсон Момоа та Джек Блек виконують головні ролі в адаптації однієї з найуспішніших відеоігор усіх часів.

Згідно з офіційним синопсисом, четверо героїв - Гаррет "Мусорщик" Гаррісон (Момоа), Генрі (Себастіан Хансен), Наталі (Емма Майерс) і Доун (Даніель Брукс) - потрапляють у захоплюючий кубічний світ через портал. Щоб повернутися додому, їм потрібно не лише освоїти цей новий світ, а й захистити його від загроз, таких як Пігліни та Зомбі, під час магічної подорожі разом з несподіваним і вмілим крафтером. Ім’я цього крафтера, Стіва, розкривається в трейлері - роль його виконує Джек Блек. Хоча ми сподівалися на більш колоритний образ, ніж звичайна синя футболка, довіряємо творчому задуму фільму.

У стрічці також зіграють комедійні легенди Дженніфер Кулідж, Кейт Маккіннон та Джемаїн Клемент. Режисером проєкту є Джаред Хесс, який здобув популярність завдяки "Наполеон Динаміт" та "Суперначо".

Прем'єра "Minecraft: Фільм" запланована на 4 квітня 2025 року, і це обіцяє бути однією з найбільш очікуваних подій кінематографічного року.

Джерело: Gamesradar