sonyazhytkova .14 сентября, 2024 10

Фанати серіалу вже готові до нових викликів, цього разу шоу обіцяє п’ятисерійну подію "Huluween", яка занурить вас у справжню атмосферу страху.

"Американські історії жахів" - це спіноф культового шоу Раяна Мерфі та Бреда Фолчека "Американська історія жахів". У третьому сезоні цієї антології вас чекають п’ять нових і лякаючих оповідей, кожна з яких обіцяє унікальну атмосферу страху.

Акторський склад поповнили відомі зірки, такі як Майкл Імперіолі, Генрі Вінклер, Діллон Бернсайд, Деббі Райан, Джефф Гіллер, Джессіка Барден, Анхель Бісмарк-Кюріель, Гай Бернетт, Віктор Гарбер і Джун Сквіб.

З моменту свого дебюту у 2011 році "Американська історія жахів" кардинально переосмислила жанр горору, пропонуючи глядачам захоплюючі історії про жахливі лікарні, відьомські ковени, мандрівні цирки, лякаючі готелі та навіть апокаліпсис. Це шоу швидко здобуло величезну армію відданих шанувальників, які з нетерпінням чекають, які жахи принесе наступний сезон. Тож приготуйтесь до нової порції страхітливих оповідей, що гарантовано приголомшать вашу уяву.

Джерело: Deadline