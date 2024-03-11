sonyazhytkova .11 марта, 2024 4

Зірка всесвіту Марвел, нарешті здобув свого першого Оскара, в номінації "кращий актор другого плану".

У своєму виступі перед аудиторією актор висловив свою подяку "жахливому" дитинству та Академії, а також віддав величезну шану своїй дружині, яка, за його словами, врятувала його та привела до нового життя. Він сказав: "Вона знайшла мене як нахабну рятівну тварину і повернула мене до життя. Саме тому я тут, дякую". На додаток до цього, Дауні-молодший висловив вдячність своїм колегам і всім, хто допоміг йому на шляху до успіху: "Те, що ми робимо, має значення, і те, що ми вирішуємо знімати, важливо".

Цього року Роберт Дауні-молодший був у конкуренції з такими великими іменами Голлівуду, як Роберт Де Ніро, Раян Гослінг, Марк Руффало та Стерлінг К. Браун. "Оппенгеймер", який був написаний, знятий і вироблений Крістофером Ноланом, має вражаючий склад акторів, який включає такі імена, як Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон, Флоренс П’ю, Бенні Сафді, Рамі Малек, Кеннет Бранаґ та інші.

Джерело: Мovieweb