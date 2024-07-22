sonyazhytkova .22 июля, 2024 5

У листопаді 2023 року стало відомо, що платформа Hulu працює над рімейком/ребутом серіалу "Втеча з в'язниці". Наразі підтверджено, що проєкт активно розвивається на етапі написання сценарію.



Хоча виробництво ще не розпочалося, очікується, що нова аудиторія зможе відчути напруження від проникнення у в'язницю з небезпечними злочинцями та планування втечі разом із найрозумнішим ув'язненим усіх часів.

Оригінальний серіал, створений Полом Шерінгом, транслювався на телеканалі Fox протягом п'яти сезонів з 2005 по 2009 рік, а у 2017 році вийшло коротке продовження.

"Втеча з в'язниці" розповідала історію Майкла Скофілда, інженера-будівельника, який вирішив зробити неможливе, коли його брата, Лінкольна Барроуза, засудили до страти у в'язниці Fox River за злочин, якого він не скоював. Майкл навмисно потрапляє до тієї ж в'язниці, щоб реалізувати план втечі разом із братом. Проблема виникає, коли інші ув'язнені дізнаються про їх задум і вирішують приєднатися.

Ребут "Втечі з в'язниці" був лише питанням часу. Оригінальний серіал здобув визнання критиків і успішно конкурував з іншими відомими шоу середини 2000-х років, такими як "24", "Загублені" та "Доктор Хаус".

Завдяки заплутаному сюжету та непередбачуваним подіям від серії до серії, "Втеча з в'язниці" швидко здобула популярність. Багато глядачів запам'ятали акторський склад, деякі з яких стали улюбленцями аудиторії за одну ніч.

У головних ролях виступили Вентворт Міллер і Домінік Перселл, які зіграли Майкла та Лінкольна відповідно. До акторського складу також входили Сара Вейн Келліс, Амаурі Ноласко, Роберт Неппер, Робін Танней, Вейд Вільямс, Петер Стормаре, Вільям Фіхтнер та Пол Адельштейн. Наразі невідомо, чи повернуться вони в новій версії серіалу, але, якщо Hulu захоче скористатися ностальгією для підвищення інтересу, у деяких з них можуть бути невеликі камео.

Джерело: Мovieweb