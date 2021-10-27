Таня Гончаренко .27 октября, 2021 8

Фанаты фильма должны быть в восторге! Warner Bros. наконец-то дала «зеленый свет» на съемки сиквела. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте проекта.

«Спасибо всем, кто уже познакомился с «Дюной», и тем, кто собирается это сделать в ближайшие дни и недели. Мы рады продолжить путешествие!», – написано в посте.

Композитор Ханс Циммер также подтвердил своё участие в проекте: «Слава богу, у меня еще осталась кое-какая музыка», – пошутил он в своем Twitter.

В свою очередь, Deadline сообщает, что студиям Legendary и Warner Bros пришлось прийти к соглашению, что бы второчая часть "Дюны" состоялась. Источник утверждает, что Warner Bros. согласилась с требованием не выпускать картину одновременно в стриминг и гарантировала ей так называемое "прокатное окно". Финансовые детали пока не уточняются.