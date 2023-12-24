sonyazhytkova .24 декабря, 2023 4

Режисер "Iron Claw" не включив у фільм одного з братів знаменитої спортивної сім'ї через те, що його смерть "була ще однією трагедією, яку фільм не міг витримати".

"Iron Claw" розповідає історію родини Вон Еріх, династії професійних борців, які зробили історію в конкурентному світі спорту на початку 1980-х років. Захоплюючий драматичний фільм студії A24, заснований на реальних подіях, представляє братів Вон Еріх - Кевіна (Зак Ефрон), Девіда (Гарріс Дікінсон), Керрі (Джеремі Аллен Уайт) і Майка (Стенлі Саймонс). Однак одного з братів, Кріса Вон Еріха, взагалі не враховано у фільмі.

У нещодавньому інтерв'ю Los Angeles Times режисер стрічки Шон Деркін пояснив своє рішення не включати наймолодшого з Вон Еріхів, який також боровся в реслінгу, але через свою астму та хворобливі кістки не міг повторити успіх своїх братів. Він скоїв самогубство в 1991 році у віці 21 року. "Це було б занадто багато трагедій, і фільм, мабуть, не витримав би цього", - сказав Деркін про версію з усіма братами. "Чесно кажучи, я не знаю, чи він би взагалі був знятий".

Родина професійних борців стала об'єктом серії трагедій, відомих як "прокляття Вон Еріх": Девід раптово помер у 1984 році у віці 25 років, а обидва Майк і Керрі покінчили життя самогубством у 1987 та 1993 роках відповідно. Ці події розглядаються очима Кевіна, єдиного вижившого брата, у "Iron Claw".

"Кріс був у сценарії протягом п'яти років", - зазначив Деркін, додавши, що вилучення Кріса з кінцевої версії було "тяжким вибором", проти якого він боровся довгий час.

Режисер також вирішив не зв'язуватися з Кевіном до тих пір, поки не закінчив написання сценарію.

"Коли ви намагаєтеся зняти фільм, ви повинні в певний момент відокремити його і сказати: 'Це персонажі на сторінці, це фільм, і ви не зможете повністю передати життя людини у фільмі'", - пояснив Деркін. "Вам потрібно робити важкий вибір, щоб намагатися досягти чогось правдивого або репрезентативного або емоційного, що відображає ядро подорожі, яку ви вибрали розповісти в цій родині".

"Iron Claw" вже в кінотеатрах.

Джерело: Variety