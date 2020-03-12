Харрельсон подписался на главную роль в проекте студии Sony под названием «The Man From Toronto» («Человек из Торонто»), сообщает The Hollywood Reporter.
«Человек из Торонто» — комедийный экшен в духе французского «Укола зонтиком», по сюжету которого обычный
Изначально роль наемника должен был исполнить Джейсон Стэйтем, но актера смутил подростковый рейтинг картины вместо взрослого, на котором настояло руководство Sony, и теперь его место занял Харрельсон. Партия лузера закреплена за комиком Кевином Хартом.
В режиссерском кресле находится постановщик комедийного экшена «Телохранитель киллера» Патрик Хьюз.