Анастасия Лях .12 марта, 2020 7

Харрельсон подписался на главную роль в проекте студии Sony под названием «The Man From Toronto» («Человек из Торонто»), сообщает The Hollywood Reporter.

«Человек из Торонто» — комедийный экшен в духе французского «Укола зонтиком», по сюжету которого обычный нью-йоркский лузер и один из самых опаснейших наемных киллеров на планете по прозвищу Человек из Торонто попадают в цепочку казусных ситуаций из-за того, что их перепутали в онлайн-сервисе по аренде жилья.

Изначально роль наемника должен был исполнить Джейсон Стэйтем, но актера смутил подростковый рейтинг картины вместо взрослого, на котором настояло руководство Sony, и теперь его место занял Харрельсон. Партия лузера закреплена за комиком Кевином Хартом.

В режиссерском кресле находится постановщик комедийного экшена «Телохранитель киллера» Патрик Хьюз.