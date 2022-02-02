Таня Гончаренко .2 февраля, 2022 6

После высказываний на программе The View о том, что холокост не связан с расой, американская актриса Вупи Голдберг принесла искренние извинения за свои слова, - пишет The Hollywood Reporter

В ходе программы The View, в которой принимала участие Голдберг, шли обсуждения об изъятии из школьной программы удостоенного Пулитцеровской премии графического романа Арта Шпигельмана "Маус", рассказывающего о холокосте, из-за "неподобающего языка" и наготы. По этому поводу было проведено голосование школьного округа Теннесси.

"Давайте будем честны в этом, потому что холокост не связан с расой. Дело ведь не в расе. Дело не в расе. Речь идет о бесчеловечности человека по отношению к другому человеку" - прокомментировала происходящее Вупи.

Соведущая шоу отметила, что "речь идет о сторонниках белого превосходства, преследующих евреев". "Но это две группы белых людей!" - ответила Голдберг. Ее слова вызвали немедленную негативную реакцию со стороны некоторых зрителей, а также со стороны еврейских лидеров.

Шумиха поднялась и по соцсетям, где генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт создал пост в Twitter: "Нет, @Вупиголдберг, #Холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой".

Конечно, Голдберг немедленно принесла извинения и отметила, что поддерживает еврейский народ: "Вчера на шоу я оговорилась. Холокост действительно связан с расой, потому что Гитлер и нацисты считали евреев низшей расой. Теперь слова имеют значение, и мои не являются исключением. Я сожалею о своих комментариях и исправляюсь. Я также поддерживаю еврейский народ" -заявила Вупи.