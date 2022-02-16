Таня Гончаренко .16 февраля, 2022 5

Третья часть популярного хоррора "Тихое место" выйдет гораздо позже ожидаемого. Paramount+ на своей странице в Twitter объявили, что премьера "Тихого места 3" состоится не раньше 2025 года, а не как ожидалось прежде в 2023 году.

Причину такой задержки, создатель фильма Джон Красински не объяснил. Также, остается неизвестным кто напишет сценарий, выступит постановщиком и детали сюжета.

Напомним, действие фильма разворачивается в постапокалиптическом мире, где планетой правят чудовищные создания, которые убивают все, что издает звук. Главную роль в первых двух частях играла Эмили Блант.

Также, Красински говорил о том, что надеется расширить придуманный им мир и намерен выпустить спин-офф "Тихого места".