Анастасия Лях .14 января, 2020 0

Marvel выпустила новый ролик к фильму «Черная вдова», посвященному российскому прошлому Наташи Романовой в исполнении Скарлетт Йоханссон.

Действие сольника-спин-оффа развернется до того, как Наташа встретилась с Тони Старком и как переметнулась в американские супергерои и стала членом команды Мстителей. Сюжет шпионского экшена коснется кагэбистского прошлого Черной вдовы и ее старых знакомых.

Помимо Йоханссон в фильме сыграли Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор, Рэй Уинстон, Уильям Херт, Мишель Ли.

Релиз в Украине намечен на 30 апреля.