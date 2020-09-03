Вышел новый трейлер «Не время умирать»

Анастасия Лях .3 сентября, 2020 5

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Новая серия про Джеймса Бонда, получившая название «Не время умирать», обзавелась свежим роликом.

Напомним, фильм должен был выйти на экраны в апреле, но пандемия коронавируса и карантин нарушили планы. Студия Universal перенесла релиз аж на глубокую осень, и теперь все мы ждем, когда уже наступит 12 ноября.

Как мы уже не раз писали, «Не время умирать» станет последней частью бондианы, где роль 007 исполнит Дэниэл Крэйг. Также в касте заняты Леа Сейду, Рами Малек, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Джеффри Райт, Лашана Линч и Ана де Армас.

В режиссерском кресле находится создатель первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунага.