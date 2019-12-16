Фильм «Лучший стрелок: Мэверик» обзавелся еще одним трейлером. Нестареющий Том Круз и в роли
Напомним, оригинальный «Лучший стрелок» был снят ныне покойным Тони Скоттом и вышел на экраны в 1986 году. Постановщиком сиквела, реализованного спустя более чем тридцать лет после первой картины, выступил Джозеф Косински, ранее снявший Круза в фантастике «Обливион».
Любовный интерес Мэверика в продолжении сыграла актриса Дженнифер Коннелли. Также в ролях заняты Майлз Теллер, Джон Хэмм и Эд Харрис. Вэл Килмер вернулся в образе лейтенанта Тома Казански.
В украинский прокат «Лучший стрелок: Мэверик» выйдет 16 июля 2020 года.