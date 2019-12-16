Анастасия Лях .16 декабря, 2019 8

Фильм «Лучший стрелок: Мэверик» обзавелся еще одним трейлером. Нестареющий Том Круз и в роли аса-пилота Пита «Мэверика» Митчелла похож на Итана Ханта из «Миссии невыполнимой». Как минимум так же стремительно несется на байке навстречу ветру.

Напомним, оригинальный «Лучший стрелок» был снят ныне покойным Тони Скоттом и вышел на экраны в 1986 году. Постановщиком сиквела, реализованного спустя более чем тридцать лет после первой картины, выступил Джозеф Косински, ранее снявший Круза в фантастике «Обливион».

Любовный интерес Мэверика в продолжении сыграла актриса Дженнифер Коннелли. Также в ролях заняты Майлз Теллер, Джон Хэмм и Эд Харрис. Вэл Килмер вернулся в образе лейтенанта Тома Казански.

В украинский прокат «Лучший стрелок: Мэверик» выйдет 16 июля 2020 года.