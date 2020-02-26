Анастасия Лях .26 февраля, 2020 2

В Сети появился второй трейлер продолжения хоррора «Тихое место», ставшего благодаря своему безмолвию одним из самых громких кинособытий 2018 года.

Известно, что в сиквеле сценарист и режиссер Джон Красински попытается разобраться в вопросах, оставленных без ответа в первой картине. С помощью флэшбэков нам расскажут и покажут, как начался апокалипсис, то есть как впервые атаковали слепые монстры. Возможно, мы узнаем, кто эти твари и откуда они взялись.

Также в продолжении героиня Эмили Блант и ее дети помимо прожорливых чудовищ столкнутся и с другими угрозами, а именно с другими выжившими людьми, роли которых исполнили Киллиан Мерфи и Джимон Хонсу. Сам Красински снова появится в образе отца семейства, но только в воспоминаниях по понятным причинам: его герой погиб в первой части.

В прокате «Тихое место 2» стартует 19 марта.