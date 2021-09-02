Таня Гончаренко .2 сентября, 2021 3

Paramount+ поделились первым трейлером 10-серийной драмы «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером, который известен по роли Соколиного глаза из киновселенной Marvel.

Шоу рассказывает о самой влиятельной семье МакЛаски в Кингстауне, члены которой работают в тюремном бизнесе. Однако из-за власти коррупционеров и социального неравенства в городе сложно восстановить справедливость. Именно МакЛаски попытаются восстановить порядок.

Режиссером выступил Тейлор Шеридан («Йеллоустоун»), который ранее уже работал с Реннером над фильмом "Ветренная река". В "Мэр Кингстауна" также снялись Дайанна Уист, Хью Диллон, Тоби Бамтефа, Дерек Уэбстер, Эйдан Гиллен и Тейлор Хэндли.

Премьера сериала состоится 14 ноября на Paramount+.