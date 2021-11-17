Анастасия Лях .17 ноября, 2021 10

Потоковый сервис HBO Max выложил анонсирующее видео, предвещающее выход спецвыпуска, посвященного двадцатилетнему юбилею поттерианы.

Судя по всему, спецвыпуск будет похож на «Воссоединение» ситкома «Друзья», которое также вышло на стриминге HBO Max. Известно, что все ведущие актеры (Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Рэйф Файнс, Хелена Бонем Картер, Мэгги Смит, Мэттью Льюис, Джейсон Айзекс и многие другие) вернутся к своим образам (увы, в спецвыпуске не появится Алан Рикман, скончавшийся в 2016 году).

Юбилейное воссоединение получило название «Возвращение в Хогвартс». Релиз состоится 1 января 2022.