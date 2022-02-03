Таня Гончаренко .3 февраля, 2022 8

Сериал, который освещает события Уотергейтского скандала, носит название "Газовый свет" ("Gaslit"). Телеканал STARZ опубликовал трейлер предстоящего шоу.

Главные роли исполнили Джулия Робертс и Шон Пенн. Сериал основан на подкасте Slow Burn, в котором рассказывались истории помощников президента Ричарда Никсона, его противников, ФБР, информаторов и других.

Робертс и Пенн играют Марту и Джона Митчеллов. Митчелл - генеральный прокурор США и сторонник Никсона, а его жена - одна из первых, кто заметил мешательство Никсона в предвыборную гонку.

Напомним, Уотергейтский скандал произошел в июне 1972 года и привел в итоге к отставке Никсона в 1974 году. Команда Никсона была обвинена в противозаконных действях в связи с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании. Это единственный за историю США случай, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей.

Премьера сериала запланирована на 24 апреля.