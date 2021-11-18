Анастасия Лях .18 ноября, 2021 7

В Сети появился полноценный трейлер нуарного триллера «Аллея кошмаров» от режиссера Гильермо дель Торо.

Сюжет разворачивается в Америке 1940-х годов. Главный герой — прохиндей и мошенник, который подрабатывает фокусником бродячего цирка. Он начинает ухаживать за женой спившегося медиума и выпытывает секрет их некогда коронного номера — спиритического сеанса. Этот номер приносит ему деньги и славу, но афериста ждет скорый крах.

Фильм, в котором сыграли Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо, Тони Коллетт и Рон Перлман, является ремейком одноименного нуара, вышедшего в 1947 году. Релиз новой версии, которая вполне может попасть в оскаровскую гонку 2022, запланирован на 17 декабря.