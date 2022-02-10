Анастасия Лях .10 февраля, 2022 1

На фото: Кадр из тизера фильма "Нет"

Вернее, пока это только тизер, а полноценный трейлер будет представлен в рамках Супербоула 14 февраля.

«Нет» — новый хоррор Джордана Пила, подарившего нам аллегорические ужасы «Прочь» и «Мы» и признанного критиками одним из самых выдающихся мастеров современного хоррора. Сюжет новой картины держится в секрете, но скорее всего, Пил снова копнул в историю и социальную политику США.

Роли в проекте исполнили звезда «Прочь» Дэниэл Калуя, Стивен Ян из драмы «Минари», а также Барби Феррейра и Кеке Палмер. Релиз запланирован на 22 июля этого года.