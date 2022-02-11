Анастасия Лях .11 февраля, 2022 10

Студия Universal обнародовала первый трейлер триквела приключенческой франшизы «Мир Юрского периода», ставшей продолжением культовой трилогии Спилберга «Парк Юрского периода».

Третий фильм получил название «Мир Юрского периода 3: Доминион» (или «Мир Юрского периода 3: Господство»). По сюжету современным людям и доисторическим динозаврам, покинувшим остров Нублар, приходится сосуществовать в одной экосистеме, что, естественно, чревато катастрофой, если эти два вида не научатся жить в согласии друг с другом вместо того, чтобы бороться за господство на планете.

В триквеле звезды новой франшизы (Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард) встретятся со звездами старой франшизы (Сэм Нилл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн). В режиссерском кресле находится Колин Треворроу. Релиз запланирован на 9 июня этого года.