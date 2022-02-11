Студия Universal обнародовала первый трейлер триквела приключенческой франшизы «Мир Юрского периода», ставшей продолжением культовой трилогии Спилберга «Парк Юрского периода».
Третий фильм получил название «Мир Юрского периода 3: Доминион» (или «Мир Юрского периода 3: Господство»). По сюжету современным людям и доисторическим динозаврам, покинувшим остров Нублар, приходится сосуществовать в одной экосистеме, что, естественно, чревато катастрофой, если эти два вида не научатся жить в согласии друг с другом вместо того, чтобы бороться за господство на планете.
В триквеле звезды новой франшизы (Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард) встретятся со звездами старой франшизы (Сэм Нилл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн). В режиссерском кресле находится Колин Треворроу. Релиз запланирован на 9 июня этого года.