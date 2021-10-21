Анастасия Лях .21 октября, 2021 0

На фото: Кадр из фильма "Uncharted: Неизведанное"

Студия Sony поделилась первым трейлером приключенческого экшена «Uncharted: Неизведанное» с Томом Холландом и Марком Уолбергом.

Напомним, фильм является экранизацией серии видеоигр Uncharted и рассказывает о приключениях молодого искателя сокровищ и проблем на пятую точку Натана Дрейка (эдакая подростковая версия Индианы Джонса). По сюжету в руках у Дрейка оказывается загадочный артефакт, указывающий путь к острову, где спрятан настоящий клад.

Режиссером проекта выступил создатель «Мира Юрского периода» Колин Треворроу. Помимо Холланда и Уолберга в картине также запечатлелся Антонио Бандерас.

Прокат в Украине запланирован на 10 февраля 2022.