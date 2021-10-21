Студия Sony поделилась первым трейлером приключенческого экшена «Uncharted: Неизведанное» с Томом Холландом и Марком Уолбергом.
Напомним, фильм является экранизацией серии видеоигр Uncharted и рассказывает о приключениях молодого искателя сокровищ и проблем на пятую точку Натана Дрейка (эдакая подростковая версия Индианы Джонса). По сюжету в руках у Дрейка оказывается загадочный артефакт, указывающий путь к острову, где спрятан настоящий клад.
Режиссером проекта выступил создатель «Мира Юрского периода» Колин Треворроу. Помимо Холланда и Уолберга в картине также запечатлелся Антонио Бандерас.
Прокат в Украине запланирован на 10 февраля 2022.