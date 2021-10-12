Анастасия Лях .12 октября, 2021 1

Студия Paramount выпустила первый трейлер новой серии культовой слэшер-франшизы «Крик».

Возвращение легендарной хоррор-эпопеи о серийном маньяке в маске привидения посвящено памяти Уэса Крэйвена, скончавшегося в 2015 году. Детали сюжета держатся в секрете, но главное, что к ролям вернулись Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Убийца-психопат в маске снова выходит на охоту. Но кто на этот раз скрывается под черным балахоном, можно лишь гадать.