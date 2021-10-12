Студия Paramount выпустила первый трейлер новой серии культовой слэшер-франшизы «Крик».
Возвращение легендарной хоррор-эпопеи о серийном маньяке в маске привидения посвящено памяти Уэса Крэйвена, скончавшегося в 2015 году. Детали сюжета держатся в секрете, но главное, что к ролям вернулись Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Убийца-психопат в маске снова выходит на охоту. Но кто на этот раз скрывается под черным балахоном, можно лишь гадать.
В режиссерском кресле находятся Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, снявшие чернокомедийный камерный слэшер «Я иду искать». Релиз в Украине запланирован на 13 января 2022 года.