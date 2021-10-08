Вышел трейлер новой «Обители зла». Без Миллы Йовович
Анастасия Лях
.8 октября, 2021
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На фото: Кадр из трейлера фильма "Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити"
В Сети появился первый трейлер перезапуска зомби-франшизы «Обитель зла».
Ребут, напомним, получил название «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити». Его режиссером выступил британский постановщик Йоханнес Робертс. Роли исполнили Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, Том Хоппер, Нил Макдонаф и Донал Лог.
Действие картины разворачивается в 1998 году и основано на элементах из первой и второй видеоигр. По словам Робертса, эта перезагрузка получилась «супер, супер страшной», и она более соответствует оригинальным играм, нежели франшиза с Миллой Йовович.