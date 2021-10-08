Анастасия Лях .8 октября, 2021 7

На фото: Кадр из трейлера фильма "Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити"

В Сети появился первый трейлер перезапуска зомби-франшизы «Обитель зла».

Ребут, напомним, получил название «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити ». Его режиссером выступил британский постановщик Йоханнес Робертс. Роли исполнили Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен , Том Хоппер, Нил Макдонаф и Донал Лог.

Действие картины разворачивается в 1998 году и основано на элементах из первой и второй видеоигр. По словам Робертса, эта перезагрузка получилась «супер, супер страшной», и она более соответствует оригинальным играм, нежели франшиза с Миллой Йовович.

Релиз запланирован на 2 декабря 2021.