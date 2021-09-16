Таня Гончаренко .16 сентября, 2021 1

Стрим-сервис Hulu опубликовал на своем Ютуб-канале первый трейлер драматического сериала «Ломка».

Режиссером проекта выступил Дэнни Стронг, который, по совместительству актер, известный по роли Джонатана Левинсона в «Баффи — истребительнице вампиров».

Главную роль доверили Майклу Китону. Также в актерском касте числятся Питер Сарсгаард, Уилл Поултер и Розарио Доусон.

Восьмисерийный фильм "Ломка" основан на бестселлере Бет Мэйси и рассказвает о временах, когда в США возникла массовая наркотическая зависимость. Случилось это из-за фармкомпании, которая намеренно увеличила сбыт опиоидных обезболивающих, которые вызывают ломку.

Премьера состоится 13 октября 2021 года на Hulu.