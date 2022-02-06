Таня Гончаренко .6 февраля, 2022 6

Стрим-сервис Apple TV+ представили трейлер предтоящего сериала "Сияющие" (Shining Girls) с Элизабет Мосс.

Ролик опубликован на Ютуб-канале онлайн-платформы.

Главную роль в шоу сыграла звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс. Она играет журналистку из Чикаго, которая пережила жестокое нападение и позже обнаружила, что нападавшим был путешественник во времени, который охотится на "сияющих" девушек.

Всего в проекте будет восемь серий. Премьера "Сияющих" на Apple TV+ состоится 29 апреля.

Основой "Сияющих девушек" стал бестселлер писательницы Лорен Бьюкес, который был издан в 2013 году.

https://kino.24tv.ua/ru/zvezda-rasskaza-sluzhanki-vpechatlila-set-glavnoj-roli-shou-dlja_n1860855