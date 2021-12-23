На фото: Кадр из трейлера фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"
В Сети появился первый трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Анонс картины можно было увидеть во второй сцене после титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой», и его действие логично продолжает события, случившиеся в триквеле франшизы о Питере Паркере. Доктор Стрэндж пытается исправить прорехи в мультивселенной, образовавшиеся из-за Питера, и обращается за помощью к Алой ведьме. Также герой намеревается отыскать Камень времени, который мог бы все исправить, и вынужден противостоять бывшему товарищу Барону Мордо… и самому себе.
К своим образам вернутся Бенедикт Камбербэтч, Чиветел Эджиофор, Рэйчел МакАдамс, Бенедикт Вонг. В режиссерском кресле находится Сэм Рэйми, создатель старой трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром. Релиз запланирован на 6 мая 2022.