Анастасия Лях .23 декабря, 2021 6

В Сети появился первый трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Анонс картины можно было увидеть во второй сцене после титров фильма «Человек-паук : Нет пути домой», и его действие логично продолжает события, случившиеся в триквеле франшизы о Питере Паркере. Доктор Стрэндж пытается исправить прорехи в мультивселенной, образовавшиеся из-за Питера, и обращается за помощью к Алой ведьме. Также герой намеревается отыскать Камень времени, который мог бы все исправить, и вынужден противостоять бывшему товарищу Барону Мордо… и самому себе.