Анастасия Лях .13 декабря, 2021 5

На фото: Мадс Миккельсен в роли Гриндельвальда

В Сети появился первый трейлер третьей части фэнтезийной франшизы «Фантастические звери и места их обитания», которая является приквелом поттерианы.

Триквел, напомним, получил название «Фантастические звери: Тайны Дамблдора». В нем на фоне Второй мировой войны развернется эпичное противостояние светлого волшебника Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу) и его заклятого врага, темного мага Геллерта Гриндельвальда (в роли последнего впервые появится Мадс Миккельсен, заменивший уволенного Джонни Деппа). Эдди Редмэйн вернется в образе магозоолога Ньюта Скамандера.