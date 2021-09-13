Таня Гончаренко .13 сентября, 2021 5

На фото: Аня Тейлор-Джой и Шарлиз Терон

Премьера фильма Джорджа Миллера "Фуриоса" ожидается 24 мая 2024 года, вместо 23 июня 2023 года. Причину Warner Bros. не называют - сообщает Deadline.

Новый фильм станет спин-оффом истории и расскажет о молодой воительнице Фуриосе, роль которой в "Безумный Макс: Дорога ярости" исполнила Шарлиз Терон.

Но, как известно, в новой ленте, Фуриосу исполнит Аня Тейлор-Джой ("Ферзевый гамбит"). Замену актрисы Джордж Миллер объеясняет тем, что сюжет рассказывает о молодости воительницы, поэтому режиссер ищет актрису подходящего возраста.

Съемки приквела начнутся в начале следующего года, после того, как Миллер завершит съемки фильма "Три тысячи лет тоски".