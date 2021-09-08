Таня Гончаренко .8 сентября, 2021 7

Напомним, что компания Warner Bros. уже представила первый трейлер "Матрица: Возрождение", который произвел фурор, на мероприятии CinemaCon. Но, только вчера на своем официальном Twitter-аккаунте студия представила промо-ролик анонсирующий дату выхода первого трейлера в массы.

Уже на этой неделе - 9 сентября трейлер станет доступен всем.

Создатели новой "Матрицы" запустили интерактивный сайт. Любому входящему предлагается выбрать красную или синюю таблетку и кликнуть на ее изображение, после чего на экране появляются еще два интерактивных тизера к фильму. В зависимости от выбора открывается доступ к отдельным кадрам и фрагментам трейлера, которые меняются в зависимости от времени входа на сайт.

Платформа содержит более 180 тысяч комбинаций с кадрами новой "Матрицы", поэтому от раза к разу пользователь будет видеть новые фрагменты и другой их порядок.

Премьера фильма "Матрица: Воскрешение" ожидается 22 декабря 2021 года.