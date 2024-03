sonyazhytkova .30 марта, 2024 4

Кінокартина зіркового рівня отримала офіційну дату прем'єри на 2025 рік.

Режисером "Flowervale Street" є Девід Роберт Мітчелл, який прославився своїми роботами "It Follows" (2014) та "Under the Silver Lake" (2018), а виробництвом займається Bad Robot, з продюсерами Дж.Дж. Ейбрамсом, Ганною Мінгеллою, Меттом Джексоном та Томмі Харпером.

Крім Енн Хетевей та Івана МакГрегора, у стрічці також зіграють Мейзі Стелла та Крістіан Конвері. Наразі, деталі сюжету залишаються таємницею.

Нагадаємо, Енн Хетевей зіграла головну роль у романтичному фільмі "Ідея тебе", який вже здобув популярність після прем'єри на фестивалі SXSW та виходу на Prime Video 2 травня. Також, її можна побачити в трилері "Материнський інстинкт" поряд із Джессікою Честейн.



Щодо Івана МакГрегора, він нещодавно знявся у історичному серіалі "Джентельмен у Москві" разом зі своєю дружиною Мері Елізабет Вінстед, а також зіграв разом із своєю донькою Кларою у драмі "Кровне кохання", яка вийшла в кінопрокат минулого місяця після дебюту на Торонто-інтернаціональному кінофестивалі в 2023 році.

Джерело: Нollywoodreporter