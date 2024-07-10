sonyazhytkova .10 июля, 2024 10

Прем'єра останньої горор стрічки "Закляття" запланована на 5 вересня 2025 року.

Warner Bros. підтвердила, що "Наречена!" з'явиться на екранах 26 вересня 2025 року, на тиждень раніше від попередньо запланованої дати. Цього ж дня відбудуться прем'єра фільму Lionsgate "Пила XI".

"Наречена!" стане наступною роботою Меггі Джилленгол після її номінованого на Оскар драматичного фільму Netflix "Втрачена донька". За сюжетом історія слідує за самотнім Франкенштейном (Крістіан Бейл), який прибуває до Чикаго 1930-х років, щоб попросити допомоги у доктора Еуфроніуса створити собі супутницю. Вони оживляють вбиту молоду жінку, створюючи Наречену, яка перевершує всі їхні сподівання, що призводить до небезпечного роману, уваги поліції та дикого соціального руху.

Стрічку, також, доповнює вибуховий акторський ансамбль, який включає в себе - Джессі Баклі, Пітера Сарсґаарда, Аннетт Бенінг, Пенелопу Крус, Джуліанну Хаф, Джона Маґаро, Джіні Берлін та Джейка Джилленгола.

Легендарна франшиза "Закляття", започаткована у 2013 році режисером Джеймсом Ваном, заснована на реальних розслідуваннях паранормальних явищ, проведених Едом (Патрік Вілсон) і Лоррейн Воррен (Віра Фарміґа). За останнє десятиліття було створено декілька сиквелів, спін-оффів та приквелів, зокрема "Закляття 2", "Закляття 3: За велінням диявола", "Анабель" та її продовження, "Монахиня" та її сиквел, а також "Прокляття Ла Йорони". Загальний світовий касовий збір цих фільмів перевищує 2,1 мільярда доларів, що робить "Закляття" однією з найуспішніших горор-франшиз в історії кінематографа.

Джерело: Deadline