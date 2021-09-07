Таня Гончаренко .7 сентября, 2021 7

В честь 49-летия Идриса Эльбы - актера из "Отряда самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна, Warner Bros. на своём официальном канале в Twitter опубликовали поздравление, в котором актер назван "исполнителем роли Дэдшота". - сообщает The Wrap.

А загвоздка вся в том, что Warner Bros. перепутали героев. Роль Дэдшота исполнил Уилл Смит в первом "Отряде самойбийц" Дэвида Эйера, в то время, как Идрис Эльба снялся в роли Бладспорта в интерпретации Джеймса Ганна. У них могут быть похожие способности, но между персонажами DC Deadshot и Bloodsport определенно есть разница.

«Кто-то может знать его как Стрингера Белла (из сериала «Проволока»), кто-то как Дэдшота… С Днем Рождения, @idriselba!» - изначально опубликованный твит от Warner Bros. Позже, твит был исправлен, но многие фанаты сделали снимок экрана с оригиналом, и шутки лихорадочно разошлись.

Сам актер, а также режиссер второй серии Джеймс Ганн пока не прокомментировали это инцидент.