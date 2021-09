Таня Гончаренко .16 сентября, 2021 10

Сценарий для новой версии культового фильма "Телохранитель" доверили написать Мэттью Лопезу, обладателю премии Tonny. - сообщает Variety.

Напомним, в оригилальной ленте 1992 года главные роли исполнили Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. Сюжет рассказывает историю супер популярной певицы, которую преследует фанат. Оберегать её от настойчивого и пугающего поклонника взялся бывший агент секретной службы. В последствии, между артисткой и её телохранителем возникают романтические отношения и сильные чувства.

В свое время "Телохранитель" стал одним из самых кассовых фильмов 90-х, собрав более 400 миллионов долларов, при вложенных 25-ти.

В картине, прозвучала самая популярная песня Хьюстон "I Will Always Love You", которая после стала настоящим хитом и считается классикой наших времен.

Кто сыграет главные роли в новой интерпритации от Warner Bros. неизвестно. Как и то, когда фильм выйдет на экраны.