Таня Гончаренко .21 января, 2022 3

Студия Warner Bros. подтвердила, что "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном длится 2 часа 55 минут — это будет самый длинный фильм о Тёмном рыцаре, - пишет The Wrap.

Изначально, о информация о хронометраже "Бэтмена" появилась на сайте IMDb, а теперь её подтвердили представители студии. Таким образом, "Бэтмен" Мэтта Ривза станет самым длинным сольным проектом о Тёмном рыцаре — ранее рекорд принадлежал кинокомиксу "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды", который снял Кристофер Нолан. Его хронометраж составил 2 часа 45 минут.

Релиз картины запланирован на начало марта 2022 года. Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Колин Фаррелл (Пингвин) и Пол Дано (Загадочник).