sonyazhytkova .23 августа, 2024 4

Історія в трейлері майбутньго фільму розгортається за 183 роки до подій знаменитої трилогії Пітера Джексона. Сюжет цього нового аніме відбувається у світі, створеному Дж.Р.Р. Толкіном.

У центрі сюжету - величний король Рохана, Гельм Молоторукий, якого озвучує Браян Кокс ("Спадкоємці"). Його народ опиняється під загрозою від нещадного Вульфа, жорстокого ворога, що жадає помсти за загибель свого батька. Голос цього небезпечного антогоніста належить Люку Паскваліно ("Скінс"). Після раптового нападу Гельм разом із своїми людьми змушений сховатися у старовинній фортеці Хорнбург, яка згодом отримає назву Хельмова Падь. Його дочка, Гера (озвучена Ґаєю Вайс), опиняється у скрутному становищі і має зібрати всю свою силу духу, щоб очолити боротьбу проти ворога, який прагне знищити їх до останнього.

Режисером проєкту виступив Кенджі Каміяма ("Той, що біжить по лезу: Чорний Лотос"). Голосами персонажів також стануть Лоррейн Ешборн ("Бріджертони"), Яздан Кафурі ("Я прийшов сюди"), Бенджамін Вейнрайт ("Світ у вогні") та інші талановиті актори.

Прем’єра фільму "Володар перснів: Війна Рогіримів" запланована на 13 грудня.

Джерело: Deadline