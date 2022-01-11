Таня Гончаренко .11 января, 2022 6

Из-за бушующего штамма коронавируса "Омикрон" премьеры новых фильмов снова переносятся. Это касается ожидаемой картины "Морбиус" с Джаредом Лето. В связи с этими событиями, Warner Bros. рассказали будут ли переносить "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном, - пишет Puck.

На данный момент, глава компании Джейсон Киллар, заявил, что студию устраивает дата 4 марта, но все же, возможны изменения прокатного графика в связи с эпидемиологической обстановкой.

"Мы безусловно обращаем внимание на все, что происходит со штаммом омикрон. Прямо сейчас мы довольны датой. Но мы будем следить за этим в ежедневном режиме", – рассказал Килар.

Студия Warner делает большую ставку на самый ожидаемый фильм 2022 года – "Бэтмен" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Они даже отказались от гибридной системы проката. Картина будет иметь стандартных 45 дней на больших экранах, и лишь после этого фильм запустят для стриминга HBO Max.