Таня Гончаренко .28 декабря, 2021 11

Как сообщает Collider, продюсер проекта Джеймс МакТиг заявил, что главной причиной съемок четвертой части популярного фильма "Матрица" была "возможность заработать", потому, она была бы снята даже в случае, если бы режиссер предыдущих частей Лана Вачовски отказалась бы от работы над проектом.

Сама же Лана утверждает, что желание снять "Матрица 4: Воскрешение" было продиктовано её личными переживаниями из-за потери близких.

Таким образом, когда Warner Bros. узнала о намерении Вачовски снять продолжение, проект быстро запустили в разработку.

"Смотри, когда у вас есть франшиза с такой потенциальной возможностью зарабатывать деньги, всегда будут обсуждения продолжений. Точно так же развивается, скажем, вселенная Marvel, когда у вас есть Человек-паук, или у вас есть Железный человек, или Тор. Всегда есть возможность обновить эти истории только из-за стремления получить дополнительную прибыль и рассказать новые. Я не будут утверждать, что в основе исключительно финансовые причины. Были разные варианты. Поэтому, когда Лана в конце концов вернулась и сказала: "Слушайте, я заинтересована в том, чтобы снять еще один фильм", - конечно, они (Warner Bros. - прим. ред.) согласились" - прокомментировал Джеймс МакТиг.

Стоит отметить, что "Матрица 4" стартовала с показателями, которые значительно ниже ожидаемых Warner Bros.