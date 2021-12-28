Как сообщает Collider, продюсер проекта Джеймс МакТиг заявил, что главной причиной съемок четвертой части популярного фильма "Матрица" была "возможность заработать", потому, она была бы снята даже в случае, если бы режиссер предыдущих частей Лана Вачовски отказалась бы от работы над проектом.Сама же Лана утверждает, что желание снять "Матрица 4: Воскрешение" было продиктовано её личными переживаниями из-за потери близких.
Таким образом, когда Warner Bros. узнала о намерении Вачовски снять продолжение, проект быстро запустили в разработку.
"Смотри, когда у вас есть франшиза с такой потенциальной возможностью зарабатывать деньги, всегда будут обсуждения продолжений. Точно так же развивается, скажем, вселенная Marvel, когда у вас есть Человек-паук, или у вас есть Железный человек, или Тор. Всегда есть возможность обновить эти истории только из-за стремления получить дополнительную прибыль и рассказать новые. Я не будут утверждать, что в основе исключительно финансовые причины. Были разные варианты. Поэтому, когда Лана в конце концов вернулась и сказала: "Слушайте, я заинтересована в том, чтобы снять еще один фильм", - конечно, они (Warner Bros. - прим. ред.) согласились" - прокомментировал Джеймс МакТиг.
Стоит отметить, что "Матрица 4" стартовала с показателями, которые значительно ниже ожидаемых Warner Bros.