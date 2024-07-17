sonyazhytkova .17 июля, 2024 10

На фото: Тобі Марлоу та Люсі Мосс

Творці бродвейського мюзиклу "Шість", Тобі Марлоу та Люсі Мосс, працюють над піснями для нового фільму режисерки Меган Ніколь Донг.

Фільм, створений Warner Bros. Pictures Animation та Locksmith Animation, вийде на великі екрани 23 липня 2027 року. Над стрічкою, яка зараз створюється у Лондоні, працює режисерка Меган Ніколь Донг, відома своєю роботою над анімаційним мюзиклом "Світ кентаврів" від Netflix.

"Погані феї" обіцяють стати підривною музичною комедією, що розгортається у сучасному Лондоні та розповідає про групу зухвалих фей, які порушують правила. Донг режисує фільм за сценарієм Дебори Френсіс-Вайт, ведучої подкасту "Винна феміністка". DNEG Animation виступає в ролі цифрових партнерів для "Поганих фей". Склад акторів озвучування поки що не відомий.

Каролін Сопер виступає продюсером фільму, а Рікке Асбйорн та Кріс Гарбутт — головними сценаристами. Сім Еван-Джонс є редактором проєкту, а Уве Гайдзшоттер відповідає за кінематографію та дизайн персонажів.

Джерело: Нollywoodreporter