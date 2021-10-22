Анастасия Лях .22 октября, 2021 6

Теперь официально: студия дала зеленый свет на производство второй части дилогии, сообщает Deadline. Сиквелом «Дюны» займется режиссер первого фильма Дени Вильнев.

Напомним, «Дюна» Вильнева сразу позиционировалась как дилогия. Но во время выпуска первой части руководство Warner заявило, что судьба продолжения напрямую зависит от сборов. Причем не от кинотеатральных сборов, а от просмотров на стриминге HBO Max.

В международный прокат «Дюна» вышла еще 16 сентабря. Но в кинотеатрах США фильм стартовал лишь сегодня, 22 октября. При этом подписчикам сервиса HBO Max картина стала доступна на день раньше. Видимо, просмотры этого дня более чем устроили студийных боссов.