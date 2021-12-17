Как пишет издание Comic Book,
Студия намерена и дальше выпускать различные ответвления популярной фэнтезийной франшизы. Причем как на большом, так и на малом экранах. По словам главы студии Энн Сарнофф, в обозримом будущем фанатов ждут новые фильмы и сериалы, концепции которых уже давно обсуждаются с Джоан Роулинг.
Напомним, 1 января 2022 года на стриминге HBO Max выйдет спецвыпуск под названием «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс», в котором воссоединятся все звезды оригинальной франшизы. А 8 апреля 2022 состоится премьера фильма «Фантастические звери: Тайны Дамблдора», третьей части