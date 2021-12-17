Анастасия Лях .17 декабря, 2021 1

Как пишет издание Comic Book, приквел-трилогией «Фантастические звери» расширение вселенной поттерианы не ограничится.

Студия намерена и дальше выпускать различные ответвления популярной фэнтезийной франшизы. Причем как на большом, так и на малом экранах. По словам главы студии Энн Сарнофф, в обозримом будущем фанатов ждут новые фильмы и сериалы, концепции которых уже давно обсуждаются с Джоан Роулинг.