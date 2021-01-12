Анастасия Лях .12 января, 2021 8

Как сообщает The Hollywood Reporter, студии Warner и Legendary смогли уладить конфликт, связанный с релизом кроссовера «Годзилла против Конга», без суда.

Напомним, поводом для распрей стало решение нового руководства Warner выпустить все релизы 2021 параллельно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max, принадлежащем Warner. В список также попали проекты «Дюна» и «Годзилла против Конга», профинансированные более чем наполовину студией Legendary, которая согласно контракту с Warner получит соответствующую вложениям прибыль от проката. Однако кинопрокат, естественно, пострадает, если фильм параллельно будет доступен на стриминге.

При этом когда Legendary хотела продать права на трансляцию «Годзиллы против Конга» сервису Netflix, так как пандемия поставила кинопрокат в тупиковую ситуацию, боссы Warner не дали этой сделке состояться.

Legendary хотела судиться, но теперь сообщается, что компании пришли к соглашению. Результат соглашения — «Годзилла против Конга» таки выйдет онлайн и в кинотеатрах параллельно (вероятно, Warner выплатила Legendary отступные). Касательно «Дюны» решение пока что не принято, но, скорее всего, для нее Warner сделает исключение и выпустит картину эксклюзивно на больших экранах.