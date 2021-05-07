Анастасия Лях .7 мая, 2021 11

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия объявила кастинг на главную роль в новом, альтернативном, сольнике «Супермен».

Это будет отдельный от дисишной киновселенной фильм, каким был «Джокер» с Хоакином Фениксом и каким будет предстоящий «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Но по данным инсайдеров, события традиционно развернутся сперва на планете Криптон, затем на Земле, куда прилетит криптонец Кал-Эл , причем не в двадцать первом, а в двадцатом веке.