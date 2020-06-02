Анастасия Лях .2 июня, 2020 3

Пока Дэвид Эйр пишет фанатам в соцсетях, что его режиссерская версия «Отряда самоубийц» уже практически готова, студия Warner рассматривает возможность выпустить эту версию на потоковом сервисе HBO Max.

Напомним, недавно стало известно, что руководство Warner согласилось выпустить на HBO Max режиссерскую версию «Лиги справедливости» от Зака Снайдера, которую давно уже настойчиво требовали дисишные фаны. Но если для версии Снайдера требуется не только перемонтаж имеющегося материала, но и дополнительные съемки, или как минимум запись новых диалогов, то режиссерская версия Эйра не требует никаких дополнительных затрат.

Дело в том, что «Отряд самоубийц» по версии Эйра был готов еще тогда, в 2016 году. Просто боссы Warner, как известно, на этапе постпродакшена все перемонтировали и выпустили в свет так называемую продюсерскую версию. А режиссерская версия так и осталась лежать где-то «в столе». Теперь, вероятно, мы ее увидим.

Напомним, что параллельно режиссер Джеймс Ганн работает над перезапуском «Отряда самоубийц», который должен выйти в августе 2021 года.